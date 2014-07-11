Корбан: Новина про міністра оборони є "фейком"

Нагадаємо, в зазначеній публікації мова йде про те, що міністр оборони України Валерій Гелетей начебто умисно гальмує видачу зброї добровольчим батальйонам Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Геннадій Корбан повідомив, що ніяких офіційних коментарів з цього приводу він «Дзеркалу тижня» не надавав. «Новина» про міністра оборони є фейком», - заявив він.

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Г. Корбан також підкреслив – останнім часом проти голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського та його команди відбулася серія інформаційних атак. В публікаціях, що мають яскраво виражений замовний характер, слова губернатора та його заступників або перекручуються, або вигадуються від початку та до кінця.

«Наші недоброзичливці геть втратили почуття міри, - сказав Генадій Корбан, - якщо вони і далі розповсюджуватимуть в ЗМІ відомості, що не відповідають дійсності, ми залишаємо за собою право захистити свою честь та гідність в судовому порядку».