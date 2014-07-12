США активізують зусилля на підтримку України – Байден

Як повідомляє прес-служба президента України, про це віце-президент США Джозеф Байден заявив під час консультацій з Петром Порошенком щодо подальших спільних кроків з деескалації ситуації на Донбасі.

Віце-президент США висловив співчуття народові України через численні втрати серед українських військових внаслідок обстрілів з систем залпового вогню «Град» російського походження.

Байден запевнив Порошенка, що Сполучені Штати готові активізувати міжнародні зусилля для пошуку шляхів мирного врегулювання. Зокрема, в ході бесіди йшлося про тісну координацію дій між Україною та США, а також європейськими партнерами. Президент України відзначив, що трансатлантична солідарність у подальших зусиллях є ключовою.

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Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку, а також за готовність до подальших зусиль, зокрема, на міжнародній арені, з метою гарантування територіальної цілісності і недоторканності кордонів України задля встановлення миру і стабільності.

Сьогодні також президент України провів переговори з прем’єр-міністром Італії Маттео Ренці та президентом Румунії Траяном Бесеску.

На понеділок, 14 липня, заплановано переговори президента з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.