Завтра на Майдані Незалежності у Києві пройде сьоме Громадське віче

Про це повідомляється на сторінці Maidan Press Center у Facebook.

Тема віче: «Україна на перехресті стратегічних викликів, або Сьогодні немає питань «не на часі».

На цьому Віче коло спільнот Майдану запрошує киян, а також експертів і політиків, долучитися до обговорення питань про роль та місце київського Майдану на поточному етапі реформування держави; про створення Єдиної помісної церкви та питання розпродажу Кабінетом міністрів об’єктів державного значення, підприємств групи С.

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