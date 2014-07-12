Завтра на Майдані Незалежності у Києві пройде сьоме Громадське віче
19:22, 12 липня 2014Політика
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Завтра о 12.00 на Майдані Незалежності у Києві розпочнеться сьоме Громадське Віче.
На Майдані відбудеться Віче / УНІАН
Про це повідомляється на сторінці Maidan Press Center у Facebook.
Тема віче: «Україна на перехресті стратегічних викликів, або Сьогодні немає питань «не на часі».
На цьому Віче коло спільнот Майдану запрошує киян, а також експертів і політиків, долучитися до обговорення питань про роль та місце київського Майдану на поточному етапі реформування держави; про створення Єдиної помісної церкви та питання розпродажу Кабінетом міністрів об’єктів державного значення, підприємств групи С.
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