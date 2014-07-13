У мережі з'явилося відео танків під прапорами РФ у Луганську

У мережі з'явилися відео-докази появи танків під російськими прапорами у Луганську, повідомляє прес-центр АТО. На відео видно, як три танки проїжджають однією з центральних вулиць Луганська, передає ТСН.ua.

На іншому записі на в'їзді до міста проїжджає танк під прапором РФ з написом "За Донбас".

Відео були опубліковані на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

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Ніяких коментарів з приводу того, чи намагалися силовики якось зупинити ці колони при в'їзді до обласного центру, наразі немає.

Нагадаємо, раніше очевидці повідомлялося, що на Луганщину в'їхала колона бронетехніки під прапорами Росії.