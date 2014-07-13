ЗМІ: сили АТО увійшли до села Сабівка Луганської області

Місцеві жителі повідомляють, що близько 13.00 там почалася стрілянина. Люди спустилися в підвали та льохи, передає "Інформатор".

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Повідомляють про вибух в районі лісопосадки. Пізніше на вулицях з'явилася військова техніка української армії. Зараз у селі тихо. Подробиці уточнюються.