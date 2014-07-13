Сапери виявляють і знешкоджують у Слов’янську сотні вибухових пристроїв терористів

В рамках заходів, спрямованих на відновлення життєдіяльності міста, українські військові провели інженерне обстеження будівель. Під час огляду встановлено, що за задумом злочинців вибухові пристрої були встановлені таким чином, щоб їх неможливо було знешкодити.

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Фахівцям сил АТО вдалося провести розмінування об’єктів. Після нейтралізації вибухових пристроїв були виявлені елементи мобільних телефонів та електронних плат, що свідчить про можливість дистанційної активації знайдених вибухових пристроїв. Вочевидь, втікаючи бойовики планували підірвали свої вогневі позиції в житлових будинках. Однак у момент відступу бойовиків мобільний зв’язок не працював і їм не вдалося реалізувати свій кривавий задум, який міг би призвести до чисельних жертв мирного населення.

У замінованих квартирах, де бойовики облаштували вогневі позиції, були виявлені продукти харчування та медичні препарати російського виробництва. Окрім того, знайдено інструкції щодо застосування вибухових пристроїв різних типів.

За декілька минулих днів сапери сил АТО виявили сотні вибухових пристроїв. Роботи з відновлення налагодженої життєдіяльності звільнених від бандитів міст тривають.