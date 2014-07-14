Комбат "Айдара": Знищені під Луганськом танки, куплені на гроші Януковича

Про це в ефірі "Подробностей" заявив начальник управління преси Міністрества оборони Богда Сеник.

"Відразу було ухвалено рішення і по колоні був завданий удар і ми це підтверджуємо - авіація спрацювала по п'яти об'єктах, по позиціях бойовиків у Луганському аеропорту", - повідомив Сеник.

Разом з тим він не вважає перетин кордону з Україною російськими танками вторгненням на її територію.

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За його словами, техніка, яка прорвалася в Україну, є "черговим підтвердженням того, що терористи діють за технічної підтримки з РФ".

У свою чергу командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук висловив думку, що важка військова техніка, зафіксована в Луганську, куплена в Росії на гроші екс-президента Віктора Януковича.

"Я думаю, працюють гроші Януковича і його соратників, які купують техніку для терористів", - повідомив Мельничук.