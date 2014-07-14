На кордоні піймали росіян, які везли радіостанції і таблиці зі стрільби з гаубиць

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, чоловіки 42 та 46 років прямували легковим автомобілем «Крайслер» російської реєстрації через пункт пропуску «Нові Яриловичі».

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У результаті прикордонно-митного огляду в багажному відділені серед особистих речей виявлено 4 ножі, 2 радіостанції з зарядними пристроями, 2 книги з військової тематики («Таблица стрельбы для равнинных и горных условий 122-мм гаубицы Д-30», «Первая Русская национальная армия против СССР»). Також пасажири, один з яких був учасником бойових дій у Чечні, везли дві захисні пластини до бронежилетів, 2 нарукавні чохли.

Наразі росіян передали співробітникам СБУ для проведення перевірочних заходів.