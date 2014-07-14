Україна звернеться до міжнародних організацій з питання викрадення Савченко

к передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови цього комітету, народний депутат від ВО «Батьківщина» Андрій Шевченко сьогодні під час брифінгу в Києві.

«Ми співпрацюємо з Уповноваженим із прав людини РФ і ми будемо напряму звертатися до міжнародних організацій – це правозахисні організації та міждержавні організації», - сказав він, відповідаючи на запитання, що конкретно може зробити парламентський комітет щодо звільнення льотчиці з Воронезького СІЗО (Росія).

«Людину фактично взяли в заручники, абсолютно незаконно перевезли через кордон. Зрештою йдеться про порушення і базових прав на життя і на здоров’я», - додав депутат.

«Ми повинні максимально використати всі міжнародні інструменти для того, щоб її звідти витягнути з цього триклятого Воронезького СІЗО, щоб вона повернулася додому», - наголосив він.

Також Шевченко переконаний, що «зараз не менш важливо, щоб вона відчувала стовідсоткову моральну підтримку від України, тому що це гордість для України – те як вона себе тримає, те як вона поводить, це має надихати дуже багатьох українців на боротьбу, на твердість».

«Надя повинна знати, що Україна нею пишається і я вірю, що скоро вона буде на волі», - заявив він. Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня.

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Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.

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У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а при перевірці документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів у Луганській області, які загинули в зоні проведення бойових дій.

9 липня президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про невідкладні заходи з повернення в Україну Савченко. До процесу звільнення льотчиці залучено МЗС, Генеральну прокуратуру і Міністерство юстиції.