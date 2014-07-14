Радник міністра внутрішніх справ підтвердив, що в Луганській області терористи збили літак

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко повідомив на пресс-коференции, відповідаючи на питання про долю Ан-26, з екіпажем якого було перервано зв`язок у зоні АТО в Луганській області.

«Він дійсно збитий. Це правда», - заявив Геращенко і додав: «У мене є інформація тільки про те, що два члени екіпажа викинулися з парашутами».

Геращенко сказав, що «про деталі знають в Збройних силах. Це їх літак».