У Донецьку у зв'язку з бойовими діями скасовують приміські маршрути

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, зокрема, скасовано приміські маршрути, що сполучають Донецьк з Ясинуватою, Верхньоторецьком, Розівкою, Новоолександрівкою, Карлівкою, Пантелеймонівкою, Красногоровкою, Мар‘їнкою.

Крім того, в повідомленні акцентується, що міжміські маршрути «Дзержинськ - Горлівка» і «Дзержинськ - Донецьк» не працюють, оскільки поблизу смт Майорське невідомі особи підірвали шляхопровід, крім того на автостанції в м. Дзержинськ відсутнє електропостачання.

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При цьому наголошується, що на даний час розглядається питання відновлення двох вказаних маршрутів шляхом ремонту шляхопроводів або введення альтернативного транспортного сполучення.

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Як повідомляв УНІАН, на даний час на сході України продовжується активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.