З Донецька терористи вивозять дітей-сиріт до Росії - ОДА

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

«Саме зараз дітей - вихованців Мар’їнської школи-інтернату вивозять до Росії», - сказали в ОДА.

Джерела, близькі до самопроголошеної «Донецької народної республіки» також повідомили, що так званий міністр мінсоцполітики «ДНР» Олена Коровкіна організувала для перевезення дітей автобуси і вимагала, щоб педагоги налаштовували дітей, які не хотіли їхати, на позитивне сприйняття від`їзду до Росії, зокрема, до Нижегородської області. Документи на вивезення більш як 100 дітей у «ДНР» зібрали, узявши довіреність у керівників інтернатів, погрожуючи їм зброєю.

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Як повідомляв УНІАН, за словами випускників Мар’їнської школи-інтернату для дітей-сиріт 11 липня до школи-інтернату прийшли озброєні люди на чолі із «заступником міністра соціальної політики самопроголошеної «Донецької народної республіки» Оленою Коровкіною. Вони вивезли у невідомому напрямку директора інтернату і його заступника з виховної роботи. Погрожуючи зброєю, їх змусили підписати якісь документи для вивезення сиріт до Росії, оскільки директор є державним опікуном. Потім директора і його заступника повернули в інтернат, а вночі 12 липня озброєні люди знову приїхали до інтернату і спробували насильницьким шляхом вивезти 54 дітей у невідомому напрямку, ймовірно - до Росії. За словами випускників, директору вдалося переконати вивезти дітей до Донецької школи-інтернату для дітей-сиріт, де вже знаходяться 94 їх вихованців, яких теж хочуть вивезти до Росії.

Міністерство закордонних справ України виступило з коментарем щодо цієї ситуації і попередило терористів, що заплановане насильницьке вивезення дітей з України до РФ близько 150 дітей - вихованців Мар’їнської і Донецької загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської піклування є кримінальним злочином.