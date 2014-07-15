Меркель каже, що її заяву про переговори з терористами неправильно інтерпретували

Співрозмовники обговорили шляхи організації зустрічі Тристоронньої контактної групи, зокрема, у форматі відео-конференції, і висловили впевненість, що цей захід буде організовано вже у вівторок.

У цьому зв’язку Канцлер зробила акцент на невірному тлумаченні вислову речника Федерального уряду щодо прямих переговорів з сепаратистами і висловила відданість ідеї консультацій Тристоронньої контактної групи.

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Сторони обговорили питання залучення місії ОБСЄ для моніторингу та верифікації кордону. Йдеться про розміщення інспекторів ОБСЄ на українсько-російському кордоні, у тому числі на російських контрольно-пропускних пунктах «Донецьк» та «Гуково», а також про можливість застосування безпілотних засобів для моніторингу та верифікації.

Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили підготовку до розгляду української проблематики на засідання Європейської Ради 16 липня в Брюселі.