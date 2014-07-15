Україна надала ЄС докази підтримки Росією сепаратистів та закликала до жорсткіших санкцій
Представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв передав ЄС та Європарламенту задокументовані факти підтримки Росією проросійських збройних угруповань та закликав ухвалити на самміті 16 липня більш жорсткі санкції щодо Москви.
Про це у вівторок в Брюсселі агентству УНІАН повідомив сам Єлісєєв, говорячи про очікування від запланованого на 16 липня самміту ЄС та ухвалення Європейським парламентом у четвер резолюції по Україні.
За словами українського дипломата, він передав партнерам з держав-членів та інституцій ЄС і депутатам Європейського Парламенту задокументовані факти безпосередньої підтримки Росією незаконних збройних терористичних угруповань, що діють на сході України.
«Ми привертаємо увагу європейських партнерів до того, що з моменту схвалення попередніх висновків Європейської Ради від 27 червня, які містили низку конкретних вимог до РФ, а також на тлі успіхів АТО, факти втручання Москви набули більш зухвалого характеру. Перекидання через кордон сучасної техніки, яка перебуває на озброєнні армії РФ, не може вважатися конструктивним внеском у деескалацію ситуації в Україні», - підкреслив Єлісєєв.
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У зв’язку з цим він висловив сподівання, що за підсумками засідання Європейської Ради 16 липня ЄС ухвалить рішення застосувати більш жорстких санкцій проти РФ.
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"Це – момент істини для ЄС. Вияв солідарності з Україною був би послідовним та логічним кроком. Держави-члени ЄС повинні поставити міжнародне право, спільні демократичні цінності та здоровий глузд вище своїх бізнесових та енергетичних інтересів", - наголосив представник України при ЄС.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський парламент проведе дискусію щодо ситуації в Україні та проголосує щодо кандидатури Жана-Клода Юнкера на посаду президента Європейської комісії.
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