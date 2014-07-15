Україна надала ЄС докази підтримки Росією сепаратистів та закликала до жорсткіших санкцій

Про це у вівторок в Брюсселі агентству УНІАН повідомив сам Єлісєєв, говорячи про очікування від запланованого на 16 липня самміту ЄС та ухвалення Європейським парламентом у четвер резолюції по Україні.

За словами українського дипломата, він передав партнерам з держав-членів та інституцій ЄС і депутатам Європейського Парламенту задокументовані факти безпосередньої підтримки Росією незаконних збройних терористичних угруповань, що діють на сході України.

«Ми привертаємо увагу європейських партнерів до того, що з моменту схвалення попередніх висновків Європейської Ради від 27 червня, які містили низку конкретних вимог до РФ, а також на тлі успіхів АТО, факти втручання Москви набули більш зухвалого характеру. Перекидання через кордон сучасної техніки, яка перебуває на озброєнні армії РФ, не може вважатися конструктивним внеском у деескалацію ситуації в Україні», - підкреслив Єлісєєв.

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У зв’язку з цим він висловив сподівання, що за підсумками засідання Європейської Ради 16 липня ЄС ухвалить рішення застосувати більш жорстких санкцій проти РФ.

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"Це – момент істини для ЄС. Вияв солідарності з Україною був би послідовним та логічним кроком. Держави-члени ЄС повинні поставити міжнародне право, спільні демократичні цінності та здоровий глузд вище своїх бізнесових та енергетичних інтересів", - наголосив представник України при ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський парламент проведе дискусію щодо ситуації в Україні та проголосує щодо кандидатури Жана-Клода Юнкера на посаду президента Європейської комісії.

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