У мережі з'явилися фотографії знищеного бойовиками табору сил АТО під Зеленопіллям

У мережі з'явилися фотографії знищеного терористами табору сил АТО під Зеленопіллям.

Знімки з місця подій виклав на своїй сторінці в Facebook заступник начальника відділення Держприкордонслужби Олексій Ковалевський.

"Зеленопілля. Базовий табір тактичного угруповання "КОРДОН". Я знаю як виглядає ПЕКЛО, в ніч з 10 на 11 воно було там. Я не можу і ніколи нікому, не по службі, не буду розповідати про продовження цього пекла, що зараз триває в Пологах Запорізької області, де основний військовий морг, цілодобовий прокурор і експерти і... відомі й невпізнані тіла і фрагменти тіл моїх братушек і з ЗСУ та НГУ і моїх з ДПСУ, сльози давно закінчилися і емоцій майже не залишилося....ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!", - написав під фотографіями Ковалевський.