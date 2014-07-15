Єнакієвим проїхала колона танків і САУ під прапорами РФ і "Новоросії"
16:53, 15 липня 2014Політика
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Сьогодні в мережі було опубліковано відео, яке нібито зафіксувало проїзд колони бронетехніки під прапорами Росії і з символікою терористичних груп, що діють на Сході України.
Єнакієвим проїхали танки з російськими прапорами / скріншот youtube
В описі ролика зазначено, що це сьогоднішній запис з Єнакієвого.
Зокрема, на записі видно, як проїжджають чотири танки з російськими та сепаратистськими прапорами, три САУ, УАЗ і БТР. Також в описі стверджується, що техніка рухається у бік Донецька.
Раніше повідомлялося, що в Луганській області вночі пройшла велика колона російської важкої військової техніки, частина якої попрямувала в Донецьк.
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