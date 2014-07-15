Єнакієвим проїхала колона танків і САУ під прапорами РФ і "Новоросії"

В описі ролика зазначено, що це сьогоднішній запис з Єнакієвого.

Зокрема, на записі видно, як проїжджають чотири танки з російськими та сепаратистськими прапорами, три САУ, УАЗ і БТР. Також в описі стверджується, що техніка рухається у бік Донецька.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області вночі пройшла велика колона російської важкої військової техніки, частина якої попрямувала в Донецьк.