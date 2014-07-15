Вночі на Луганщині пройшла колона російської техніки, частина з якої вирушила до Донецька

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

За словами очевидців, «вчора з 22.30 до 4.00 сьогоднішнього дня через місто Суходільськ безперервним потоком йшли колони російської важкої військової техніки, потім частина колони через місто Алчевськ пішла на Донецьк».

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