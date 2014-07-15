У МВС закликають іноземні ЗМІ донести до своїх урядів інформацію про російських найманців на Донбасі
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав іноземних журналістів донести інформацію про російську зброю та найманців на сході України, щоб завтра уряди європейських країн зважилися на запровадження санкцій проти Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявив на прес-конференції.
“Я зараз звертаюся до іноземних журналістів, до всіх ЗМІ. Будь ласка, просвіщайте народи ваших країн. Нехай вони тиснуть на ваших керівників, щоб завтра керівники 28 країн ЄС набралися сил і сміливості і сказали “ні” Путіну і ввели санкції, які можуть реально зупинити його, щоб він зрозумів, що протилежному випадку економіка Росії буде зруйнована і його чекає майбутнє Північної Кореї”, - сказав Геращенко.Читайте такожСБУ представила беззаперечні свідчення того, що Росія фінансує терористів
Разом з тим він зазначив, що окремі європейські лідери зараз вагаються, оскільки не хочуть втратити вигоду від економічних зв'язків з РФ: “Фактично зараз лідери європейських країн стоять перед серйозним вибором: або вони підтримують європейські демократичні цінності, або вони піддадуться на тиск Путіна і власного фінансового лобі, яке в разі розриву економічних стосунків з Росією, зазнає багатомільйонних збитків. В цьому і полягає дилема, перед якою постали лідери таких країн ЄС як Англія, Франція та Німеччина”.