У МВС закликають іноземні ЗМІ донести до своїх урядів інформацію про російських найманців на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявив на прес-конференції.

“Я зараз звертаюся до іноземних журналістів, до всіх ЗМІ. Будь ласка, просвіщайте народи ваших країн. Нехай вони тиснуть на ваших керівників, щоб завтра керівники 28 країн ЄС набралися сил і сміливості і сказали “ні” Путіну і ввели санкції, які можуть реально зупинити його, щоб він зрозумів, що протилежному випадку економіка Росії буде зруйнована і його чекає майбутнє Північної Кореї”, - сказав Геращенко.Читайте такожСБУ представила беззаперечні свідчення того, що Росія фінансує терористів

Разом з тим він зазначив, що окремі європейські лідери зараз вагаються, оскільки не хочуть втратити вигоду від економічних зв'язків з РФ: “Фактично зараз лідери європейських країн стоять перед серйозним вибором: або вони підтримують європейські демократичні цінності, або вони піддадуться на тиск Путіна і власного фінансового лобі, яке в разі розриву економічних стосунків з Росією, зазнає багатомільйонних збитків. В цьому і полягає дилема, перед якою постали лідери таких країн ЄС як Англія, Франція та Німеччина”.