На підступах до Бердянська з'явилися танки та БТРи - ЗМІ

Військові кажуть, що у такий спосіб намагаються зміцнити адміністративний кордон з Донеччиною, йдеться в сюжеті ТСН. Адже саме звідти потенційно можна чекати провокацій та висадки ворожого десанту.

За останні кілька днів потік транспорту до Бердянська з боку Донецької області збільшився майже вчетверо. Саме тому значно посилено заходи безпеки.

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"Траса, великий потік біженців. Де гарантія, що серед цих біженців не буде людей, котрі везуть зброю? Сепаратисти, котрі можуть і гранату кинути, і перевезти велику кількість людей в нашу область, углиб країни", - пояснює бердянський військовий комісар СергійВолков.

Кілька танків, БМП та БТР відтепер охороняють під'їзні шляхи до півдня Запоріжжя.

"Наше завдання – прикриття цієї дороги. Ми завжди будемо готові їх зустріти, прийняти бій, відбити атаку, не пустити їх до міста", - розповів командир танкового взводу Артем Абрамович.