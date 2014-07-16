На Хмельниччині засуджено колишнього командира в/ч, який хотів знищити 8 ПТРК
09:25, 16 липня 2014Політика
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Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області засудив до 4-х років позбавлення волі колишнього командира однієї з військових частин Шепетівського гарнізону за замах на знищення 8 одиниць протитанкових ракетних комплексів «Метис» та «Фагот».
ПТРК "Фагото"/ Фото Suradnik13 wikipedia.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 411 Кримінального кодексу України.
За словами Рівненського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України Ростислава Пошивака, вказаний військовослужбовець, достовірно знаючи про наявність у військовій частині штучно створених надлишків озброєння, бажаючи приховати їх від перевіряючих та уникнути відповідальності, наказав підлеглим втопити у пожежній водоймі 8 високоточних протитанкових ракетних комплексів вартістю 50-80 тис. грн кожен.
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