СБУ знешкодила схованку з двома російськими ПЗРК "Ігла" (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники спецслужби розшифрували карту південно-східних районів Харківської області, яка була вилучена в бойовиків диверсійної групи. Ця диверсійна група була знищена українськими військовими під час проведення антитерористичних заходів поблизу селища Ямпіль Донецької області.

Читайте такожУ Запоріжжі СБУ ліквідувала банду, створену спецслужбами РФ для здійснення терактів Після розшифровки умовних позначень на карті правоохоронці виявили і знешкодили в лісовому масиві поблизу Ізюма схованку, де зберігалися у бойовому стані два переносних зенітно-ракетних комплекси "Ігла-1" російського виробництва. Схованка бойовиків була замаскована, а підходи до неї заміновані.

Стрілецьку зброю вилучено, місцевість поблизу схованки розміновано.