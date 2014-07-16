З родичами учасників АТО, що мітингують на Банковій, зустрівся заступник міністра оборони

Як передає кореспондент УНІАН, Мехед запропонував пікетувальникам обговорити всі питання, які їх хвилюють, у Будинку офіцерів.

Після цього частина людей з-під Адміністрації президента направилася до Будинку офіцерів.

У ході розмови із заступником міністра оборони біля Адміністрації президента родичі військовослужбовців вимагали вжити негайних заходів, щоб врятувати військовослужбовців 72-ї механізованої бригади, які знаходяться фактично в оточенні бойовиків біля села Ізварине Луганської області. Це також підтвердили і троє військовослужбовців цієї бригади, які у даний час знаходяться у Києві у відпустках і прийшли до Адміністрації президента.

Читайте такожДелегацію родичів учасників АТО запросили до Адміністрації президента Своєю сергою заступник міністра повідомив, що декілька разів розмовляв з бійцями, які знаходяться в оточені, які повідомили, що їх весь час обстрілюють з “Градів”, і сказали, що ситуація там тяжка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під будівлею Адміністрації президента зібрались близько сотні родичів військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції.