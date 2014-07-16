У Макіївці бойовики облаштували у школах вогневі позиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Бойовики захопили приміщення центру поштового зв’язку №12 та філії «Укртелекому» в Сніжному», - заявив він.

«А в кількох школах Макіївки вони облаштували вогневі точки», - додав речник РНБО.Читайте такожУ Сніжному бойовики нарощують важке озброєння, в Слов'янську - підпалюють житлові будинки

«Системи «Град» терористів, що знаходяться в Донецьку, розміщені в житлових кварталах, водночас, вони не мають постійного місця дислокації, перебуваючи не більше 3-4 годин на одному місці», - зазначив він.

Також Лисенко повідомив, що «на озброєнні терористів був також зафіксований самохідний зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10».

«Треба відзначити, що цей вид озброєння міг потрапити до бойовиків лише з території РФ», - наголосив він.