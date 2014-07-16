Збройні сили РФ встановили 130-міліметрову артилерійську систему в окупованій частині Херсонщини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Вчора в районі тимчасово окупованої території, неподалік населеного пункту Стрілкове Херсонської області, в районі Арабатської стрілки було встановлено 130-міліметрову артилерійську систему збройних сил РФ», - заявив він.

Також Лисенко заявив, що російські військові облаштували табір у населеному пункті Бойовик поблизу чернігівської ділянки українського кордону.