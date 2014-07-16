Росіяни стягують техніку на кордон з Україною та облаштовують вогневі позиції - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«РФ продовжує стягувати війська до державного кордону України. По трасі Ростов-Таганрог неподалік кордону України зафіксовано переміщення двох артилерійських підрозділів з системами «Град»», - заявив він.

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«Неподалік населеного пункту в Брянській області, за півтора кілометра від українського кордону, навпроти ділянки Чернігівського загону військові збройних сил РФ спорудили бойовий табір та облаштовують вогневі позиції для військової техніки. На цьому ж напрямі зафіксований рух тягачів із самохідною артилерійською установкою та танками на платформах», - додав Лисенко.