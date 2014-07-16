Співдоповідач ПАРЄ висловила зауваження до проекту конституційної реформи Порошенка

Відповідну заяву вона зробила за результатами візиту в Україну, повідомляє прес-служба ПАРЄ.

„Пропозиція президента Порошенка стосовно конституційних поправок лише частково вирішує питання змін, яких терміново потребує країна. Наприклад, відсутні необхідні додаткові поправки щодо проведення належної реформи судової системи та органів прокуратури. Після контактів з усіма фракціями у Верховній Раді стає очевидним, що у найближчому майбутньому буде тільки один шанс внести зміни до Конституції, і президент повинен скористатися цим шансом”, - заявила вона.

У зв’язку з цим де Пурбе-Лундін закликала президента України подати до парламенту переглянутий проект змін до Конституції, що матиме комплексний характер і враховуватиме всі питання.

Читайте такожВенеціанська комісія до 18 липня дасть оцінку президентському проекту змін до Конституції - Чалий„Пропозиції мають бути розроблені після проведення широких консультацій, в тому числі з міжнародними партнерами, наприклад, Венеціанською комісією, і з громадянським суспільством”, - вважає співдоповідач.

Разом з тим вона привітала пропозицію президента, спрямовану на „справжню децентралізацію влади на місцевому та регіональному рівнях”. „Це ключ до зміцнення єдності країни та її загального демократичного розвитку. Тим не менше, багато людей, з якими я говорила, ставлять під сумнів роль та повноваження регіональних представників президента, які запропоновані у проекті змін до Конституції. Це питання потребує уточнення”, - наголосила де Пурбе-Лундін.

Крім того, вона привітала намір президента провести дострокові парламентські вибори. „Такі вибори повинні бути проведені на основі нового виборчого кодексу та регіональної пропорційної виборчої системи”, - додала де Пурбе-Лундін.

Читайте такожПорошенко: Зміни до Конституції - це справа війни і мируГоворячи про свій візит до Одеси, співдоповідач наголосила на необхідності оперативного та прозорого розслідування трагедії, яка сталася у цьому місті 2 травня, коли внаслідок сутичок та пожежі загинуло 48 осіб і понад 200 були поранені.

„Місцеве населення ставить багато питань, які потребують чітких відповідей, щоб уникнути недовіри та можливої напруги. Розслідування більш ніж 100 смертей на Майдані в Києві також має вестись оперативно”, - сказала де Пурбе-Лундін.

Співдоповідач також закликала підтримати мирний план Порошенка.

„Українська влада повинна встановити повний контроль над кордоном з Росією, а Москва повинна негайно припинити озброювати проросійських сепаратистів. Стійкий тиск на Росію, в тому числі у вигляді санкцій з боку Заходу, має важливе значення. Я закликаю всі зацікавлені сторони надати всебічну підтримку мирному плану президента Порошенка”, - підкреслила політик.

Як повідомляв УНІАН, співдоповідач по Україні Моніторингового комітету ПАРЄ Маріетта де Пурбе-Лундін відвідувала Україну з 8 по 11 липня.

3 липня Верховна Рада включила до порядку денного запропонований президентом України проект Закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” але не схвалила його попередньо і не направила до Конституційного Суду для отримання висновків.