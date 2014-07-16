Порошенко призначив нового заступника голови СБУ

Президент України Петро Порошенко призначив Віталія Яловенка заступником голови Служби безпеки України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Читайте такожПрезидент здійснив кадрові перестановки в СБУІншим указом Порошенко призначив Ігоря Созданого начальником Департаменту оперативного документування СБУ, звільнивши з цієї посади Бориса Діца.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter