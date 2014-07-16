Порошенко призначив нового заступника голови СБУ

15:58, 16 липня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Віталія Яловенка заступником голови Служби безпеки України.

Порошенко здійснив кадрові зміни в СБУ

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

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