Порошенко призначив нового заступника голови СБУ
15:58, 16 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Віталія Яловенка заступником голови Служби безпеки України.
Порошенко здійснив кадрові зміни в СБУ
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
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