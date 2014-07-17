Санкції заганяють російсько-американські відносини в глухий кут - Путін

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише РИА Новости.

"Що стосується санкцій, то вони, як правило, мають ефект бумеранга, і, без всяких сумнівів, в даному випадку заганяють російсько-американські відносини в глухий кут, завдають дуже серйозної шкоди. Переконаний, що це шкодить національним довгостроковим стратегічним інтересам американського держави і американського народу", - сказав Путін журналістам, висловивши жаль, що американські партнери йдуть саме цим шляхом.

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"Але у нас двері не закриті для переговорного процесу, для виходу з цієї ситуації. Сподіваюся, здоровий глузд, бажання врегулювати проблеми дипломатичними засобами переможе", - додав президент.

Влада США ввела санкції щодо кількох великих російських оборонних і сировинних компаній.