Порошенко доручив МЗС відреагувати на обстріл військових з території Росії

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти обстрілів українських військових з території Російської Федерації.

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Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео з міста Гуково Ростовської області, яке виклали в сервіс YouTube місцеві жителі. На ньому видно, як "Гради", розміщені в Росії, обстрілюють українську територію.