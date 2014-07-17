Порошенко доручив МЗС відреагувати на обстріл військових з території Росії
15:04, 17 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив МЗС відреагувати на обстріл військових з території Росії.
Петро Порошенко / Фото: УНИАН
Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти обстрілів українських військових з території Російської Федерації.
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Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео з міста Гуково Ростовської області, яке виклали в сервіс YouTube місцеві жителі. На ньому видно, як "Гради", розміщені в Росії, обстрілюють українську територію.
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