У Луганській області сили АТО взяли в полон "зеленого чоловічка" - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційне Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У Луганській області військовослужбовцями 51-ї окремої механізованої бригади із складу сил АТО узятий в полон російський військовослужбовець - солдат строкової служби ЗС РФ ("зелений чоловічок")", - написав він.

Нагадаємо, за останніми оцінками Тимчука, кількість кадрових військовослужбовців РФ в зоні АТО на Донбасі може перевищувати 300 осіб.

Факт участі в конфлікті в Україні на боці терористів російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків підтвердили і в РНБО.