У Луганській області сили АТО взяли в полон "зеленого чоловічка" - Тимчук
17:59, 17 липня 2014Політика
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У Луганській області військовослужбовцями 51-ї окремої механізованої бригади із складу сил АТО узято в полон російського військовослужбовця.
Сили АТО взяли в полон російського військовослужбовця / Фото УНІАН
Про це повідомив координатор групи Інформаційне Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"У Луганській області військовослужбовцями 51-ї окремої механізованої бригади із складу сил АТО узятий в полон російський військовослужбовець - солдат строкової служби ЗС РФ ("зелений чоловічок")", - написав він.
Нагадаємо, за останніми оцінками Тимчука, кількість кадрових військовослужбовців РФ в зоні АТО на Донбасі може перевищувати 300 осіб.
Факт участі в конфлікті в Україні на боці терористів російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків підтвердили і в РНБО.
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