РНБО: в Україні зафіксовані військові у формі збройних сил Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Терористи нарощують сили і засоби на нашій території, в тому числі, в їх складі зафіксовані групи військовослужбовців у формі збройних сил Росії без розпізнавальних знаків", - сказав Андрій Лисенко, уточнивши, що "така група була помічена в районі селища Ізварине. Угруповання має на озброєнні установки "Град" і артилерію", - додав прес-секретар.

"Триває передислокація підрозділів РФ до державного кордону України практично на всіх її ділянках", - підкреслив прес-секретар РНБО.

У свою чергу організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук підкреслює, що "зелених чоловічків", силами яких Володимир Путін провів анексію Криму, на Донбасі вже близько 300. "Але сьогодні в ході консультацій з представниками українських спецслужб отримали інформацію, що, за їхніми даними, кількість російських військових на Донбасі вже може перевалити за позначку в 400", - вказує Дмитро Тимчук.

"Не будемо сперечатися, справа не в цифрі, а у факті: вторгнення йде повним ходом", - підкреслив він, додавши, що "у цих російських засланців немає документів. Вони сповіщені своїм командуванням, що у разі їх полону та ідентифікації всі вони будуть терміново звільнені з лав збройних сил РФ заднім числом (з датою звільнення в червні або травні)".

"Це - професіонали, і невдачі сил АТО останніх днів саме на їх совісті. Вони роблять всю найскладнішу і найкривавішу роботу. Місцеві бойовики служать їм "помічниками", але ніяк інакше", - повідомляє Дмитро Тимчук.