ЗМІ Росії підтвердили, що проросійські терористи збили літак

«17 липня поблизу селища Розсипне над містом Торез Донецької області був збитий транспортний літак Ан-26 українських ВВС, повідомили ополченці. За їх словами, літак впав десь в районі шахти "Прогрес", в стороні від житлових кварталів», - зазначає видання.

«За словами одного з ополченців, близько 17:30 за місцевим часом над містом пролітав Ан-26. В нього влучила ракета, пролунав вибух і літак пішов до землі, залишаючи за собою чорний дим. З неба посипалися уламки», - пишуть у LifeNews.

Лідер бойовиків ДНР Ігор Стрелков теж заявив про збитий літак. Однак, на той момент він думав, що ополченці збили український літак АН-26. Так, на сторінці "Зведення від Стрєлкова Ігоря Івановича" (т.зв. міністр оборони "ДНР") у соціальній мережі "ВКонтакте" з'явилося повідомлення від ополчення", датоване 16:50 за київським часом наступного змісту: "В районі Тореза тільки що збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою "Прогрес". Попереджали ж - не літати в "нашому небі"... Пташка впала за терикон, житловий сектор не зачепила. Мирні люди не постраждали".