Керівництво ЄС вимагає негайного розслідування трагедії з Боїнгом



Про це йдеться в спільній заяві чиновників ЄС.

"Ми шоковані катастрофою малазійського літака в України і трагічною втратою стількох життів. Громадяни багатьох національностей, у тому числі Європейського Союзу, були вбиті. Від імені Європейського Союзу ми хотіли б передати наші найглибші співчуття прем'єр-міністрам Нідерландів, Малайзіі та урядів всіх інших країн, постраждалим і сім'ям загиблих", - сказано в заяві.

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Баррозу та Ромпей виступили за "негайне і ретельне розслідування причин катастрофи". "Факти та відповідальні повинні бути встановлені як можна швидше. Європейський союз буде продовжувати слідувати за цим дуже уважно", - сказали вони.