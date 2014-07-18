Президент Європарламенту вважає, що ЄС має запропонувати допомогу в розслідуванні катастрофи Боїнга-777

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц засмучений трагедією з малазійським літаком і вважає, що Європейський Союз повинен надати необхідну допомогу при розслідуванні обставин.

Про це мова йде у заяві Шульця, розповсюдженій у четвер в Брюсселі.

“Я шокований і засмучений трагічним падінням малазійського авіалайнер, яке привело до смерті багатьох людей. Я шлю мої щирі співчуття сім'ям загиблих і національним урядам постраждалих країн", - сказав президент ЄП.

Шульц впевнений, що обставини, які "призвели до цієї аварії, повинні бути ретельно розслідувані, а відповідальні за цю трагедію - встановлені". "Європейський союз та його держави-члени повинні запропонувати українським та міжнародним представникам всю необхідну допомогу для завершення розслідування", - вважає він.