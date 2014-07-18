Сьогодні війна вийшла за територію України - звернення Президента

це йдеться у зверненні глави держави, повідомляє прес-служба президента.

"Сьогодні війна вийшла за територію України. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Трагедія, яка трапилося сьогодні в небі над Донеччиною, - глибоко вражає навіть на звичному фоні сумних та приголомшливих подій, спричинених діями агресорів та бойовиків на Донбасі. Від імені держави Україна я висловлюю глибокі і щирі співчуття родинам та близьким невинних жертв. Україна сумує разом з вами", - заявив президент.

Порошенко також зазначив, що, за його дорученням, уряд України створив державну комісію з розслідування причин катастрофи. До її роботи залучено фахівців Міжнародної організації цивільної авіації, а також представників Нідерландів, Малайзії та Сполучених Штатів Америки.

"Сьогоднішня трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що тероризм не локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія проти України - не лише наша проблема, це загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує спільних зусиль. Сьогодні весь світ побачив справжнє обличчя агресора, адже збиття мирного літака - є актом міжнародного тероризму, спрямованого проти всього світу. Це виклик для всього світу і рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги", - впевнений Порошенко.