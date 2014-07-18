Диверсійна група напала на колону сил АТО біля Капитаново Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.

"Скоєно напад диверсійної групи на колону сил АТО поблизу н.п. Капитаново (Луганська обл.). Втрат з нашого боку немає. Вогнем знищено мінімум 3 диверсанта", - повідомив експерт.Читайте такожСили АТО просунулися на 10-15 км вглиб контрольованої бойовиками території - Тимчук

Крім цього, т ерористами було здійснено мінометний обстріл блокпостів сил АТО поблизу н.п.Смоляниново і Муратово (обидва - Луганська обл.). Втрат серед військовослужбовців немає.

"З РСЗВ «Град» бойовики обстріляли позиції сил АТО на території Луганського аеропорту. Втрат серед військовослужбовців немає. З автоматичної стрілецької зброї і гранатометів обстріляли блок-пост сил АТО поблизу н.п. Максимильяновка (Донецька обл.). Дані щодо втрат уточнюються", - написав Тимчук в соцмережі.