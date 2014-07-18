У Держдумі заявили, що "не важливо", хто збив Boeing-777: "Вам що, легше стане?"

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дождь".

На питання журналіста про важливість встановлення винного у ситуації, Калашніков відповів "А що вам легше стане, якщо ви дізнаєтеся?".

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"Ви встановлюєте, що треба карати. А той, хто натиснув кнопку з іншого розрахунку, не повинен бути покараний чи що? Що ті, що інші повинні бути покарані. Я кажу про те, що небезпечно сьогодні. Ось що погано. Ви сьогодні намагаєтеся знайти того, хто натиснув кнопку, а не намагаєтеся зрозуміти, що конфлікт треба гасити. (...) Неважливо, хто натиснув. Важливо, що конфлікт. Важливо, що можуть збити ще. Ось що погано. ", - заявив він.

Нагадаємо, уряд США вважає, що в України не було можливості застосувати засоби ППО в тому регіоні, де 17 липня був збитий літак Malaysia Airlines, хоча український уряд може мати ці ППО в інших частинах України.