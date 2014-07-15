ЗМІ: У Донецьку бойовики встановили зенітки на дахах житлових будинків

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

"У Донецьку бойовики встановили ракетно-зенітні комплекси на дахах житлових будинків. На в'їзді в Горлівку вони замінували мости з боку селища Микитівка та міста Артемівськ, обладнали вогневі точки в житлових будівлях. У приміщенні протестантської "Церкви Христа" та профілакторію підприємства "Донбасенерго" розмістилися бойовики з Кавказу. У селищі Гольмівське Горлівської міськради на території школи-інтернату терористи розмістили 4 зенітні установки та 1 систему залпового вогню "Град". Про це повідомляють місцеві жителі, яких бойовики силоміць змусили взяти зброю в руки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВночі на Луганщині пройшла колона російської техніки, частина якої попрямувала в ДонецькЯк повідомляється на офіційному сайті міської ради Донецька, станом на 13.00 в місті зберігається стабільно напружена обстановка. Пригод в районах не зафіксовано, стрілянини немає.

"Забезпечення життєдіяльності Донецька перебуває на постійному контролі. У безперервному режимі організована робота всіх підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Аварійно-диспетчерські служби працюють у цілодобовому режимі. Всі районні підрозділи комунальних підприємств забезпечені необхідними матеріалами для ліквідації аварійних ситуацій, при необхідності на чергування додатково виводиться спеціалізована техніка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби незаконні збройні формування скоїли 16 обстрілів блокпостів і позицій підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Красна Талівка, Черемшине, Олександрівка, Земляне, Стукалова Балка, Шишково, Амвросіївка, Свердловськ, Нижнедеревичка, Степанівка.