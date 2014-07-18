Київ і Харків безкоштовно розмістять родичів загиблих пасажирів Боїнга 777

Як передає Радіо Свобода, про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга наголосив, що родичі загиблих із країн, з якими в України візовий режим, отримуватимуть візи після прибуття в аеропорт «Бориспіль», також буде відкрито консульський пункт у Харкові.

Крім того, в Харкові буде створено центр сприяння прибулим, в якому працюватимуть психологи. Буде залучено й волонтерів.

Читайте такожУ США пообіцяли Росії "грандіозні проблеми", якщо підтвердиться її причетність до катастрофи Boeing-777За даними авіакомпанії, загинули 154 піддані Нідерландів, 43 малайзійці, зокрема 15 членів екіпажу та двоє дітей, 27 австралійців, 12 індонезійців, зокрема одна дитина, дев’ятеро підданих Великої Британії, четверо громадян Німеччини, четверо бельгійців, троє філіппінців, один канадець. Національність 41 пасажира ще не встановлено.

Бойовики угруповання «ДНР», яке Україна визнала терористичною організацією, на своїх акаунтах у соцмережах писали про те, що збили ще один український літак. Так званий «прем’єр» угрупування «ДНР» Олександр Бородай заявив, що у сепаратистів немає засовів ППО, які можуть збити пасажирський літак. Однак СБУ перехопила розмову переговорів бойовиків групи підполковника Ігоря Безлера (Бєса), які доповідають своєму куратору полковнику ГРУ Генерального штабу Росії Василю Германіну про щойно збитий бойовиками цивільний літак. Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України.