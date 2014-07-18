Єлісєєв проінформував віце-президента ЄК про забезпечення Києвом неупередженого розслідування катастрофи Боїнга

Як повідомили УНІАН в представництві України при ЄС, відповідна телефонна розмова відбулася у п'ятницю.

Єлісєєв повідомив С.Калласу про рішення президента України Петра Порошенка негайно створити Комісію для з’ясування обставин та причин катастрофи літака Boing-777, до якої також запрошено міжнародних експертів.

Посол України також нагадав віце-президенту ЄК про знищення напередодні бойовиками в цьому ж районі літаків Збройних Сил України – АН-26 та СУ-25.

„Ця катастрофа стала трагічним продовженням агресії Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України, що розпочалася з анексії Криму”, - зазначив Єлісєєв.

Крім того, український дипломат поінформував про перехоплення Службою безпеки України розмов між бойовиками, які підтверджують факт передачі незаконним збройним формуванням ракетно-зенітного комплексу „Бук-М” разом з військовим екіпажем.

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Єлісєєв наголосив, що українська сторона на регулярній основі інформуватиме міжнародних партнерів про розвиток ситуації та результати розслідування цієї катастрофи.

Від імені керівництва він України висловив співчуття сім’ям та близьким загиблих в результаті збиття пасажирського літака Малайзійських авіаліній.

Каллас подякував за надані факти та підкреслив, що сторона ЄС володіє інформацією про попередні випадки знищення літаків та продовжує уважно відстежувати ситуацію.

Віце-президент висловив повну підтримку діям президента України, які, на його думку, дозволять забезпечити неупереджене та об’єктивне розслідування обставин катастрофи. Сторони погодилися, що результатом слідчих дій має стати притягнення до відповідальності всіх винних у цій трагедії.