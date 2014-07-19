МЗС: Заяви про точкові удари Росії - політичний тиск



Про це він розповів у п'ятницю в ефірі "Громадського ТБ", пише Українська правда.

За словами міністра, наразі Росією створюється нагнітання ситуації під різними приводами.

Щодо можливого вторгнення Росії на територію України Клімкін сказав, що ідеї про російську інтервенцію постійно закидаються в інформаційний простір.

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"Але така інтервенція в світовому масштабі тотально змінить безпекове сприйняття і призведе до абсолютно іншого розвитку у відносинах між світовими державами", - сказав глава МЗС.

На думку Клімкіна, Путіна може зупинити " по-перше, те, що реакція на це в самій Росії може бути неоднозначною"

"Другий момент - міжнародне право. Хоча Росія вже порушила все, що можливо й неможливо, але певні принципи все-таки існують і третій момент - реакція міжнародного товариства", - вважає глава МЗС.