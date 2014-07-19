У Львові сьогодні шукали вибухівку на площі та в ресторані
У Львові сьогодні на оперативну лінію “102” надійшло два повідомлення від невідомих осіб про замінування площі Святого Теодора у центрі міста та популярного ресторану “Купол”.
Як повідомила УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, о 10.25 надійшло повідомлення від чоловіка, який назвався “патріот України”, і заявив, що площа Святого Теодора у Львові замінована.
Будь-якої іншої інформації та мотивів чоловік не повідомив.
Об 11.50 надійшов дзвінок від чоловіка, який представився “боєць Нацгвардії” і заявив працівникам міліції, що в приміщення ресторану “Купол” закладено вибухівку. Будь-яких вимог, які могли б відвернути вибух, чоловік не висував.
З площі та приміщення ресторану було евакуйовано людей, фахівці відповідних служб провели ретельне обстеження площі Святого Теодора та приміщення ресторану “Купол” - вибухових пристроїв виявлено не було.
Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб, які надали неправдиві повідомлення про мінування.
Як зазначила речник обласного відділення міліції, з початку року у Львові зафіксовано близько 30 неправдивих повідомлень про мінування. І такі повідомлення почастішали упродовж останнього часу.
Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 19 липня, надійшли анонімні повідомлення про замінування 7 об'єктів у столиці.
Зокрема, невідомі заявили про замінування приміщення Головпоштамту, що на Майдані Незалежності, 4 торгівельних центрів в різних районах столиці, а також «5 каналу» та одного зі столичних вокзалів.
Також вибухівку сьогодні шукають в Апеляційному суді Одеської області після повідомлення про його замінування.