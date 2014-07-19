З території Росії тричі обстріляли позиції сил АТО - Тимчук

Протягом дня позиції сил АТО поблизу державного кордону України з РФ тричі обстрілювали.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Обстріл вівся з території Росії з РСЗВ БМ-21 «Град» і мінометів. Вогневі позиції російських бойових розрахунків, що наносили удар по українським силовикам, були розташовані поблизу н.п.Нова Надія (Ростовська обл., Росія)", - написав він.

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Крім того, згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», терористи завдали ударів по позиціях сил АТО в районі Луганського аеропорту: один раз - з РСЗВ БМ-21 «Град», другий раз - зі ствольної артилерії. Вогонь вівся з району н.п.Фабричне.

У свою чергу, авіація сил АТО завдала ударів і знищила два опорних пункти терористів в районі проведення операції. Знищені озброєння, військова техніка і жива сила бойовиків.

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Крім того, штурмова група українських десантників захопила в зоні АТО арсенал бойовиків: вогнемети, гранатомети, ПТУРи й стрілецьку зброю.

"На даний час йде бій між підрозділами сил АТО і бойовиками в районі н.п.Верхньокам'янка (Луганська область)", - додає Тимчук.