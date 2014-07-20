Терористи з "ДНР" вивезли 50 мішків останків тіл пасажирів Боїнга
00:15, 20 липня 2014Політика
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Терористи вивезли 50 мішків останків пасажирів Boeing 777. Про це повідомила журналістка Катерина Сергацкова.
REUTERS
"Коротко. З місця аварії літака днрівцы за допомогою шахтарів, яких туди надіслало керівництво шахт, на моїх очах поклали 50 мішків з тілами/фрагментами у вантажівку і відвезли в невідомому напрямку. Ймовірно, в Донецьк. При цьому вдень Бородай запевняв, що до приїзду міжнародної комісії тіла чіпати не будуть",- написала вона в Facebook.
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