Терористи з "ДНР" вивезли 50 мішків останків тіл пасажирів Боїнга

"Коротко. З місця аварії літака днрівцы за допомогою шахтарів, яких туди надіслало керівництво шахт, на моїх очах поклали 50 мішків з тілами/фрагментами у вантажівку і відвезли в невідомому напрямку. Ймовірно, в Донецьк. При цьому вдень Бородай запевняв, що до приїзду міжнародної комісії тіла чіпати не будуть",- написала вона в Facebook.