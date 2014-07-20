Після доведення фактів постачання бойовикам зброї з РФ відбудеться засідання Європейської Ради – Олланд

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це президент Франції Франсуа Олланд заявив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

У ході розмови Порошенко і Олланд обговорили міжнародні зусилля у боротьбі з тероризмом та подолання наслідків трагедії літака «Малайзійських авіаліній».

Порошенко подякував за тверду позицію і підтримку України, висловлену представником Франції під час останнього позачергового засідання Ради безпеки ООН.

Він також закликав Францію визнати так звані «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.Читайте такожВеликобританія і Нідерланди вимагають від ЄС перегляду відносин з Росією

«Ми не бачимо різниці між подіями в Україні та 11 вересня у США чи трагедією над шотландським Локкербі, коли лівійці під проводом Каддафі підірвали літак «Пан-Амерікан». Тому ми чекаємо такої ж злагодженої реакції всього цивілізованого світу», - заявив президент України.

Зі свого боку Олланд наголосив на важливості якнайретельнішого міжнародного розслідування. Він також заявив, що після доведення фактів постачання бойовикам російської зброї, включно з тією, з якої було збито літак, буде скликано термінове засідання Європейської Ради.

Олланд закликав Росію дистанціюватись від бойовиків і припинити постачати їм зброю, а Україну - відновити контроль над своєю територією.

Президент України також повідомив, що до України прибувають представники слідчих органів країн, громадяни яких загинули. Він запропонував Франції долучитися до розслідування.

Також Порошенко повідомив, що терористи перешкоджають веденню слідчих дій, не дають працювати і вилучають докази, зокрема забрали бортові самописці.

«Але їх це не врятує, бо ми маємо супутникові знімки з місця пуску ракети, фото і відео зенітної установки, що свідчать про завезення зброї з Росії, перехоплення телефонних розмов терористів та інші незаперечні докази», - повідомив президент.Читайте такожПорошенко: Терористи скоюють вже другий міжнародний злочин

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777», що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

На сьогодні знайдено тіла 192 загиблих.