Сили АТО не застосовують артилерію та авіацію в Луганську та Донецьку - речник

Про це пише прес-секретар АТО Владислав Селезньов у Фейсбуці, посилаючись на інформацію джерел.

За його даними, бойовики ведуть вогонь по центру Луганська.

«Вогонь ведеться з РСЗВ БМ-21 Град, які раніше прибули в місто з боку Краснодона. Також для обстрілу мирних громадян міста бойовики використовують міномет, встановлений на вантажному автомобілі», - повідомив Селезньов.

Читайте такожКерівництво "ЛНР" залишило Луганськ, місто контролюють польові командири - Права справаПри цьому він додав, що «джерела повідомляють, що снаряди пошкодили школу, гуртожиток та інші будівлі в центрі міста».

Селезньов не виключив, що вогонь ведеться з метою скомпрометувати сили АТО.

Він підкреслив, що сили АТО завдають тільки точкові удари по позиціях терористів, а інформація про місця перебування бойовиків надходить оперативним шляхом, у тому числі й завдяки повідомленням місцевих жителів.

«У той же час сили АТО не застосовують артилерію і авіацію в Луганську та Донецьку, в інших населених пунктах, у місцях, де перебувають мирні громадяни України», - підкреслив Селезньов.