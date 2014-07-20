ЗМІ: Центр Луганська зазнає масованого обстрілу

Про це повідомляють місцеві користувачі соціальних мереж, повідомлення яких зібрані на місцевому сайті citynews.net.ua.

Читайте такожУ Луганському аеропорту військові залишаються заблокованими, є 4 загиблих більше 15 пораненихЗа цими даними, систематизованими Радіо Свобода, палають ресторан «Пернік» (це на перетині центральних вулиць Радянська та Оборонна), Будинок техніки (Красна площа), обласне управління МВС, є влучання у міськвиконком, великий житловий будинок напроти міськвиконкому (це так звана «Китайська стіна») та інші об’єкти.

Також зранку снаряд влучив у приміщення юнацької бібліотеки, постраждали щонайменше троє людей.

Раніше в ГІ "Права Справа" також повідомляли про значні руйнування в історичній частині міста.