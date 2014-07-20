Вночі бойовики «ДНР» доставили назад в Торез всі викрадені тіла пасажирів Боїнга - радник Тарути

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник голови Донецької обласної державної адміністрації Костянтин Батозский.

Читайте такожНіхто з родичів загиблих в Боїнгу ще не прибув у Київ - Гройсман«Для транспортування жертв був відправлений спеціальний поїзд, що складається з вагонів-рефрижераторів. Він перебуває на станції Торез. Вночі бойовики «ДНР» доставили назад в Торез всі тіла, які вони викрали напередодні в Донецьку. У чому був сенс цього маневру - незрозуміло», - написав радник губернатора.

Він уточнив, що зараз в цьому поїзді перебувають 219 тіл і 8 фрагментів загиблих, і поїзд повинен виїхати у напрямку Харкова.