Вночі бойовики «ДНР» доставили назад в Торез всі викрадені тіла пасажирів Боїнга - радник Тарути
20:23, 20 липня 2014Політика
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Тіла і фрагменти тіл загиблих з збитого малазійського літака Boeing-777 перебувають у спеціальному поїзді в Торезі.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник голови Донецької обласної державної адміністрації Костянтин Батозский.
Читайте такожНіхто з родичів загиблих в Боїнгу ще не прибув у Київ - Гройсман«Для транспортування жертв був відправлений спеціальний поїзд, що складається з вагонів-рефрижераторів. Він перебуває на станції Торез. Вночі бойовики «ДНР» доставили назад в Торез всі тіла, які вони викрали напередодні в Донецьку. У чому був сенс цього маневру - незрозуміло», - написав радник губернатора.
Він уточнив, що зараз в цьому поїзді перебувають 219 тіл і 8 фрагментів загиблих, і поїзд повинен виїхати у напрямку Харкова.
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