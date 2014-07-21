ОБСЄ готується розпочати моніторинг у пунктах пропуску на кордоні України та РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Ростовської області.

«За інформацією представництва МЗС Російської Федерації у Ростовській області, оцінна комісія Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) у складі Джона Кросбі (Велика Британія) і Джонатана Трамбла (США) минулої суботи, 19 липня, завершила свою роботу на території області, підготувала звіт про технічний стан пунктів пропуску «Гукове» і «Донецьк» на російсько-українському кордоні і запропонувала як постійне представництво місії ОБСЄ в регіоні «Грант-готель» у м. Кам’янськ-Шахтинський», - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що первинні пропозиції розмістити постійних спостерігачів у Гукове або Донецьку (Ростовській області) з різних причин не влаштували членів оцінної комісії.

24 липня 2014 року у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні (Австрія) відбудеться засідання місії, на якому представники 57 країн, які входять до складу даної міжнародної організації, ухвалять рішення про терміни розміщення постійного представництва ОБСЄ на території Ростовської області.

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Як вважають представники МЗС РФ у Донському регіоні, постійні спостерігачі місії прибудуть до Ростовської області у перших числах серпня нинішнього року і проведуть тут не менш як три місяці. У складі делегації - 19 співробітників, троє з яких – адміністративний персонал і 16 спостерігачів: по 8 співробітників для роботи на кожному з КПП – «Донецьк» і «Гукове».

У розпорядженні ОБСЄ в Кам’янську-Шахтинському будуть сім спеціальних автомобілів.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня МЗС РФ повідомив, що Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на пункти пропуску «Донецьк» і «Гукове» на російсько-українському кордоні.

«У зв'язку з обстановкою, що різко загострилася, у районі проведення Києвом силової операції на південному сході України російська сторона, у порядку доброї волі і не чекаючи встановлення режиму припинення запрошує спостерігачів ОБСЄ на пункти пропуску Донецьк і Гукове на російсько-українському кордоні», - зазначається у повідомленні.