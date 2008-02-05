Росія вже переймається, чого їй чекати від України-члена СОТ

Приєднання України до СОТ може позначитися на переговорному процесі Росії щодо вступу до цієї організації.

Як передає ПРАЙМ-ТАСС, про це заявив журналістам віце-прем`єр РФ Сергій НАРИШКІН, який займається в уряді зовнішньоекономічною діяльністю країни.

"Цей факт потрібно буде враховувати в переговорному процесі", - сказав С.НАРИШКІН.

За його словами, все залежатиме від нових переговорних позицій, які "Україна може виставити чи ні".

За словами С.НАРИШКІНА, поки ніяких нових умов із боку України висунуто не було. "Я цього не знаю", - додав віце-прем`єр.

Він також визнав, що за графіком Росія, швидше за все, стане членом СОТ вже після України, тому Україна теоретично може увійти до робочої групи щодо приєднанню Росії до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральна рада Світової організації торгівлі (СОТ) планує розглянути питання про приєднання України до СОТ.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже відбув до Швейцарії для підписання Протоколу про вступ України до СОТ.

Повноправним членом СОТ Україна стане через 30 днів після ратифікації документа Верховною Радою.

Робоча група зі вступу України до СОТ затвердила 25 січня звіт України щодо вступу до організації й усі додатки до нього. За оцінкою членів робочої групи, "Україна виконала всі вимоги, необхідні для вступу до цієї міжнародної торгової організації". Процес вступу до СОТ Україна почала в 1993 році.

Відповідно до Статуту СОТ, кожен член організації має право вимагати проведення двосторонніх консультацій з будь-якою державою, що претендує на приєднання до СОТ. Відповідно, Україна після вступу до СОТ зможе претендувати на проведення таких консультацій з Росією.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю агентству «Франс-прес» 31 січня заявив, що має намір використати майбутній вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) для зміцнення українських позицій в торгових спорах із Росією.

«Через бажання Росії приєднатися до СОТ, ми матимемо цікаві переговори про «антидемпінгові заходи» та інші «обмеження», накладені Москвою на український експорт», - йдеться в інтерв`ю.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має річний дефіцит понад 6 млрд. дол. у торгівлі з Росією, «з якого половина, за даними експертів, викликана цими обмеженнями».